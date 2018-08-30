В Украине вернули к жизни яркое зрелище, чемпионат страны по шоссейно-кольцевым автогонкам Ukrainian Touring Championship (UTC). Об этом передает портал Avtomir.

В 2018 году Автомобильная Федерация Украины (FAU) предоставила права на проведение чемпионата организации "Мастер Карт Рейсинг Тим". Ее генеральным директором является заместитель главы FAU Игорь Скуз. Он мастер спорта международного класса, многократный чемпион Украины по шоссейно-кольцевым гонкам и бронзовый медалист чемпионата Европы, призер международных соревнований.

Новая команда организаторов уже запустила национальный чемпионат среди легковых автомобилей и в классе формул E-8 по шоссейно-кольцевым гонкам.

"Мы поставили перед собой амбициозную цель поднять украинский чемпионат до уровня европейского ETCR и WTCR. Естественно, это задача не в рамках одного сезона. Мы будем планомерно трудиться, чтобы привнести со временем в украинский чемпионат все то лучшее, что удалось почерпнуть, участвуя в международных соревнованиях", - говорит Игорь Скуз.

Первый этап Ukrainian Touring Championship (UTC) состоялся уже 23 июня на автодроме "Чайка".

Всего в календаре Ukrainian Touring Championship 2018 года 4 этапа

23 июня

1 сентября

13 октября

27 октября

Участники Ukrainian Touring Championship будут соревноваться в индивидуально-командном зачете в классах Туринг-лайт, У 1600, GT OPEN (1 подгруппа), GT OPEN (2 подгруппа), ВАЗ 2108, Е-8.

Все четыре гонки пройдут на автодроме "Чайка".

Ранее "Страна" сообщала, что автогонщик Мочанов рассказал подробности гибели сына Януковича на Байкале.

Также мы сообщали, что Родственники рассказали в каком состоянии находится Шумахер через четыре года после трагедии.