Президент США Дональд Трамп сделал исключение для трех стран по поставкам в США алюминия и стали. Он подписал указ, согласно которому импорт этих металлов из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины может совершаться в обход установленных квот.

Официальное заявление уже опубликовано на сайте Белого дома.

В нем говорится, что ввозимые в США из Бразилии, Южной Кореи и Аргентины сталь и алюминий не будут облагаться повышенными пошлинами.

Но американские потребители смогут запросить предоставление исключения из квот только в том случае, если будут не в состоянии обеспечивать свои потребности за счет местных производителей.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США одобрил двухкратное увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции.