В УЕФА поступило официальное обращение от международной организации Sport for all (Спорт для всех) в котором футбольных еврофункционеров попросили прекратить практику развода российских и украинских клубов в еврокубках.

Об этом передают Известия. По мнению активистов Sport for all, мероприятия с участием спортсменов из РФ и Украины могут проходить без каких-либо инцидентов.

"Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Также мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу, - заявил глава организации Янис Кузинс. - Недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве показал, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа".

По мнению Яниса Кузинса, чтобы избежать провокаций, на первом этапе игры можно проводить без болельщиков или на нейтральной территории.

"Мы уверены, что это будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. Спорт не нужно смешивать с политикой. Уверены, что все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить. Собственно, на чемпионат мира по футболу приехало несколько тысяч украинских болельщиков и все прошло без каких-либо инцидентов. Кроме того, без совместных игр двух стран рейтинговая таблица УЕФА необъективна", - отметил Янис Кузинс.

В УЕФА заявили, что принципы и условия жеребьевок основаны на решениях исполнительного комитета организации. В организации также уточнили, что на предстоящей жеребьевке европейских лиг в Монако действующие правила изменены не будут.

"Клубы из Азербайджана и Армении, России и Украины, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, а также Испании и Гибралтара не должны оказаться в одной группе, - пояснили в УЕФА. - Процедура жеребьевки квалификации на Евро-2020 будет объявлена на более позднем этапе".

В 2020 году Евро впервые пройдет на 12 стадионах 12 стран - членов УЕФА. Вместе с Россией хозяевами первенства станут Англия, Германия, Азербайджан, Италия, Дания, Голландия, Румыния, Испания, Венгрия, Шотландия и Ирландия.