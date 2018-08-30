В среду, 29 августа, сотрудники прокуратуры Киевской области совместно с полицией, задержали начальника службы закупок и начальника отдела материально-технического обеспечения службы закупок международного аэропорта "Борисполь". Должностные лица попались на крупной взятке.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Фото: kobl.gp.gov.ua

"Так, указанные лица, используя свое служебное положение в корыстных целях, влияли на проведение тендеров по закупке товаров, работ и услуг, допуская к участию в указанных операциях определенных субъектов хозяйствования, при этом получая от последних неправомерную выгоду (так называемые "откаты") в размере 10-20% от общей суммы тендера", - уточнили в пресс-службе.

Во время задержания у одного из указанных лиц изъяты денежные средства в сумме 40 тыс. грн, а у другого лица - денежные средства в сумме 101 тыс. грн.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины продолжается.

Ранее "Стрнана" сообщала, что Аэропорт "Борисполь" заплатил штраф в 13 миллионов за злоупотребление монопольным положением