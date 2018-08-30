Пятилетняя Миа Афлало, несмотря на свой юный возраст, уже стала звездой Instagram. Причина тому - аномально пышная шевелюра девочки. Маленькая жительница Тель-Авива часто позирует с разными укладками и в гламурных нарядах. Но даже гладкие прически не могут скрыть богатства, за которое девочку успели прозвать "израильской Рапунцель".

В Instagram Мии всего 12 постов, при этом количество подписчиков уже почти перевалило за 50 тысяч. Завораживающий внешний вид малышки дополняется ее большими зелеными глазами и веселой улыбкой, которые помогают ей завоевать поклонников со всего мира.

Фото: instagram.com/miaaflalo/

Однако некоторые пользователи сочли модельную внешность Афлало неподходящей для маленького ребенка.

"Если бы у меня была дочь, я бы никогда не позволила ей так выглядеть", - критикуют они.

"Нельзя эксплуатировать ее в таком юном возрасте", - возмущаются другие.

"Дайте ей быть нормальным ребенком, играть и пачкаться грязью. Она не ваша личная кукла!" — призывают третьи.

Однако, Миа успела засветится на сайте британского Vogue, сообщает Daily Mail, где ее похвалил топ-стилист Саги Дахари. Он заявил, что с Мией очень легко работать, она не жалуется и не спорит, предпочитая "терпеливо ждать и улыбаться всем".

Фото: instagram.com/sagidahary

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