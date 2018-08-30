В Одессе на 58-м году жизни скончался известный сценарист Александр Завелион. Об этом сообщили во Всемирном клубе одесситов.

Завелион был известен как сценарист, автор многих Юморин, автор команды КВН "Джентльмены ОГУ", многочисленных праздников, один из авторов телепрограммы "Городок" и многих других проектов.

Фото: facebook.com

Прощание с Завелионом состоится 31 августа на Таировском кладбище. "От всех нас, от всей Одессы выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Саши... Всех слов мало... Ушел добрый, веселый, открытый человек...", - заявили в клубе.

Завелион был одним из соавторов юмористической карты Одессы, созданной к 45-летию Юморины, которое она отметила в этом году.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.

Также после тяжелой болезни умер известный автор песен Пугачевой.