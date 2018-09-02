Министерство здравоохранения Украины назвало, когда ожидает начало нового эпидемического сезона гриппа.

Эпидемиологический сезон начнется в октябре 2018 года и продлится до мая 2019-го. Напомним, что мы сообщали, что согласно отчету всемирной организации здравоохранения будут циркулировать три штамма вируса гриппа (A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017).

В Минздраве уже заявили, что перерегистрировало первую вакцину с обновленным штаммом вируса гриппа, актуальным для эпидемического сезона 2018-2019 гг., сообщил Государственный экспертный центр (ГЭЦ) при Минздраве.

Экспертиза внесенных в штаммовый состав изменений завершена и утверждена приказом министерства для иммунобиологического препарата "Ваксигрипп тетра/Vaxigrip tetre" французского производства "Санофи Пастер".

Кроме того, завершена экспертиза внесения изменений штаммового состава препарата "ДжиСиФлю/GCFLU" производства "Грин Кросс Корпорейшн" (Корея), в связи с чем совет ГЭЦ рекомендовал ее к утверждению Минздравом.

Еще один иммунобиологический препарат – "Инфлувак" производства "Эбботт Биолоджикалз Б.В." (Нидерланды) находится на рассмотрении ГЭЦ.

В свою очередь в Минздраве уточнили, что вакцины от гриппа станут доступны в аптеках в течение месяца.

Как сообщалось, в 2017 году перерегистрация четырех вакцин с обновленным штаммовым составом завершилась к концу сентября. Однако еще в течение месяца после этого наблюдалась задержка с введением вакцин в оборот. Пациенты и медики заявили о затягивании Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками процесса выдачи заключений о прохождении контроля качества. В свою очередь в службе аргументировали это наличием ряда нарушений со стороны производителей.

Как сообщала "Страна", ранее американские медики выяснили, как сильно ожирение влияет на заразность гриппа.

Мы писали, что ученые выяснили, что вирусы вышли из океана вместе с рыбами, амфибиями и рептилиями.



