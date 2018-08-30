Уроженка Новой Каховки (Херсонская область) юная Ангелина Калинина завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) во втором раунде соревнований. Она уступила в трех сетах действующей победительнице турнира американке Слоан Стивенс (3-я сеянная).

Матч нашей 21-летней спортсменки с 25-летней американкой получился упорным. Украинка даже выиграла первый сет, но потеряла преимущество во втором. Поединок завершился со счетом 6:4, 5:7, 2:6. Матч продолжался 2 часа 47 минут, передает Укринформ.

Калинина начала свои выступления в квалификации и впервые пробилась в основную сетку турнира серии "Большого шлема". Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

Как сообщала "Страна", первая ракетка Украины вышла в третий круг Открытого чемпионата США на кортах Нью-Йорка. Ее соперником станет победительница матча Кьян Ван (Китай) - Ирина Бегу (Румыния).

Отметим, что на кортах "Ролана Гарроса" могут ввести дресс-код из-за необычного костюма американской звезды тенниса.