В новом эпидемиологическом сезоне в Украине прогнозируют три штамма вируса гриппа: Мичиган, Сингапур, Колорадо. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года. Согласно опубликованному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, вирусами, которые вероятно будут циркулировать в Украине в новом эпидсезоне, являются: вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, уже перерегистрированы вакцины соответствующего штамового состав против гриппа.

"Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, вторая вакцина завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре", - информируют в Минздраве.

В министерстве уверяют, что каждый украинец сможет приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать соответствующее прививки в учреждении здравоохранения. Вакцины будут доступны в аптеках в течение месяца.

Согласно статистике Минздрава, ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. В то же время, вакцинация против гриппа остается очень низкой.

"За предыдущие три эпидсезона уровень прививок среди общего населения составлял около 0,5 процента. Хотя именно вакцинация является самым надежным методом профилактики заболевания и предупреждения его тяжелых осложнений", - отметил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Вакцинация от гриппа также является экономически обоснованной, уверяют в Минздраве. По разным оценкам, затраты для каждого больного, связанные с заболеванием гриппом или ОРВИ, колеблются от 400 до 2700 грн в зависимости от тяжести заболевания. Стоимость одной дозы вакцины, защищающей от гриппа на протяжении всего сезона, составляет около 200 грн.

Обращается внимание, что по данным прошлого эпидсезона в Украине было зафиксировано 7 летальных случаев от гриппа. "Ни один из пациентов не был привит от гриппа", - констатируют медики.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали украинцам, как не надо лечить грипп и ОРВИ.

В последний месяц весны число заболевших гриппом и ОРВИ в Киеве резко выросло.

Ранее ученые США предупредили об угрозе распространения собачьего гриппа.