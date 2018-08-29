Вечером в среду, 29 августа, в Днепровском районе Киева совершено ограбление и поджог книжного магазина. Совершившие преступление неизвестные предварительно закрыли внутри избитого продавца. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Киев, на Строителей, 4 напали на книжный магазин. Избили продавца, забрали деньги, закрыли продавца в магазине и подожгли магазин", – указано в опубликованном сообщении на странице портала в Фейсбук в среду вечером.

На место прибыли три пожарные машины, две машины скорой помощи и полиции. Начато расследование. О состоянии продавца не сообщается.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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