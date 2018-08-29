В среднем, каждый 10-й учащийся из молодежи Украины выкурил свою первую сигарету в возрасте 14 лет. Об этом свидетельствуют последние данные Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и наркотиков (ESPAD), передает УНН.

"Другая, относительно большая группа респондентов, впервые курила в 15 лет - таких 9%", - сообщают социологи. При этом, 8,2% учащейся молодежи впервые закурили в возрасте 9 лет.

"7,2% опрошенных отметили, что впервые попробовали курить в возрасте 13 лет, и примерно столько же 6,3% - в возрасте 12 лет", - говорится в результатах исследования.

В итоге, социологи установили, что чем больше возраст начала курения среди респондентов, тем меньше разница в показателях в зависимости от пола.

"Хотя мальчики вообще сохраняют большую склонность к курению, чем девушки", - сообщают специалисты.

В опросе ESPAD приняли участие 6 тыс. 674 респондента в возрасте 15-17 лет. Всего были опрошены дети из 449 украинских учебных заведений.

Как сообщала "Страна", в регионах озадачены, когда именно украинским детям идти в школу. В зависимости от области учебные заведения сами определялись, когда в них прозвучит первый звонок.

Отметим, что на митинге в честь годовщины независимости детей заставили почти 2 часа стоять под палящим солнцем.