Олимпийская чемпионка Пекина-2008 в гребле на байдарке Инна Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года за отказ пройти допинг-тестирование. Об этом сообщает Inside the Games.

Украинская спортсменка, которая с 2014 года выступает за Азербайджан, отказалась сдать вне соревнований допинг-тест в мае этого года. Сегодня Международная федерация гребли на каноэ (ICF) подтвердила, что спортсменку дисквалифицируют на четыре года.

"Четырехлетнее отстранение является четким сообщением спортсменам о том, что они должны играть по правилам. Если атлет думает, что отказываясь сдать тест, он избежит наказания, то нужно подумать еще. Мы намерены искоренить допинг в нашем спорте", - заявил генеральный секретарь ICF Саймон Тулсон. У спортсменки есть 21 день на то, чтобы оспорить решение ICF.

Напомним, что Осипенко-Радомская, кроме "золота" Пекина-2008, завоевала еще четыре олимпийские награды. У нее "бронза" Афин-2004 и два "серебра" Лондона-2012 в составе сборной Украины, а также "бронза" Рио-2016 в составе азербайджанской команды.

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