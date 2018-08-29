Страховщик, который выплатил страховку по договору имущественного страхования, реализует право требования - иском к страховщику, у которого причинитель вреда застраховал свою гражданско-правовую ответственность.

Таким образом требование по возмещению вреда в пределах страхового возмещения у самого лица, которое заключило соответствующий договор страхования и оплачивает страховые платежи, противоречит цели института страхования гражданско-правовой ответственности. К такому выводу пришла Большая палата Верховного Суда в противовес мнению Первой палаты ВСУ, передает ЮрЛига.

Так, в постановлении от 4 июля 2018 года по делу № 755/18006/15-ц, с полным текстом которого можно ознакомиться в Verdictum, изложены следующие заключения о правильном применении норм права.

Статья 1191 ГК и статья 38 Закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», с одной стороны, и статья 993 ГК, статья 27 Закона «О страховании», с другой стороны, регулируют различные по содержанию правоотношения.

Если деликтные отношения сочетаются с отношениями обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, должником в деликтном обязательстве в пределах суммы страхового возмещения выступает страховщик причинителя вреда. Страховщик обязан выплатить потерпевшему страховое возмещение вместо причинителя вреда в предусмотренном Законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" порядке. После такой выплаты деликтное обязательство прекращается его надлежащим исполнением страховщиком причинителя вреда вместо последнего. Страховщик приобретает право обратного требования (регресс) к причинителю вреда на сумму выплаченного возмещения.

Согласно статьям 993 ГК и 27 Закона "О страховании" к страховщику потерпевшего переходит право требования к причинителю вреда в деликтных обязательствах в рамках выплаченного потерпевшему страхового возмещения. После такой выплаты деликтное обязательство не прекращается. В нем происходит замена кредитора: к страховщику потерпевшего переходит право требования, принадлежащее этому пострадавшему в деликтном обязательстве, в пределах выплаченного ему страхового возмещения (суброгация).

В соответствии со статьей 1194 ГК лицо, которое застраховало свою гражданскую ответственность, в случае недостаточности страховой выплаты (страхового возмещения) для полного возмещения причиненного им вреда обязано уплатить потерпевшему разницу между фактическим размером вреда и страховой выплатой (страховым возмещением).

Следовательно, возмещение вреда лицом, ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, возможно при условии, что согласно этому договору или Закону «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» у страховщика не возникла обязанность по выплате страхового возмещения (в частности, в случаях, предусмотренных в статье 37), или размер ущерба превышает лимит ответственности страховщика. В последнем случае объем ответственности страховщика ограничен разницей между фактическим размером ущерба и суммой страхового возмещения.

Возложение обязанности по возмещению вреда в пределах страхового возмещения на страхователя, который заключил соответствующий договор страхования и оплачивает страховые платежи, противоречит цели института страхования гражданско-правовой ответственности.

Заключив договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, страховщик в случае возникновения деликтного обязательства берет на себя в пределах суммы страхового возмещения исполнение обязанности страхователя, нанесшего ущерб. Поэтому страховщик, выплативший страховое возмещение по договору имущественного страхования реализует право требования, предусмотренное статьями 993 ГК и 27 Закона "О страховании", путем обращения с иском к страховщику, у которого причинителя вреда застраховал свою гражданско-правовую ответственность.

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