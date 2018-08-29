Во внешнеполитическом ведомстве США - Госдепе отказались комментировать заявления посла Украины в США Валерия Чалого о возможной закупке американских систем ПВО.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"В соответствии с официальной политикой Государственного департамента, мы не комментируем потенциальные сделки по продаже или передаче оружия и соглашения, которые находятся на стадии согласования - до того, как по ним будет официально проинформирован Конгресс США", - цитируют ответ представителя Госдепа журналисты вечером в среду, 29 августа.

Украина подала запрос в США по закупкам систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу. Об этом в эфире Радио НВ в среду 29 августа сообщил посол Украины в Вашингтоне.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство, это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - выразил мнение дипломат.

Он также сказал, что Украине необходимо минимум три таких комплекса, однако не уточнил, о каком именно типе ПВО идет речь. Также Чалый выразил мнение, что ВСУ нуждаются в комплексах БПЛА, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Посол добавил, что соответствующий запрос был озвучен на "высшем и высоком уровне", а именно на встрече президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Другие подробности этого запроса Чалый отказался озвучивать, ссылаясь на секретность информации.

Как сообщала "Страна", Чалый опроверг заявление о закупке Украиной систем ПВО в США.

Напомним, что посол объяснил, почему президента США не будет на параде ко Дню независимости Украины.