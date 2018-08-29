Предстоящие российские учения "Восток - 2018" будут значительными, и страны НАТО будут следить за ними соответствующим образом.

Об этом корреспонденту ТАСС заявил в среду представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.

"Каждое государство имеет право проводить военные учения в оборонительных целях. "Восток" - значительные маневры, и страны НАТО будут следить за ними соответствующим образом", - сказал он.

Учения "Восток - 2018" пройдут с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что маневров масштаба "Востока - 2018" не проводилось в стране с 1981 года. В них, по его словам, примут участие около 300 тыс. военных, более 1 тыс. летательных аппаратов. Позднее исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт сообщил, что военные атташе стран альянса приглашены наблюдать за учениями "Восток - 2018", и альянс рассматривает это предложение.

Как сообщала "Страна", в НАТО заявили, что планируют проконтролировать масштабные учения России "Восток 18".

Мы рассказывали про крупнейшие со времен Брежнева учения "Восток 18". В России 300 тысяч военных одновременно приведут в движение 36 тысяч танков, БТРов и БМП.

Известно, что Россия, Китай и Монголия отработают симуляцию ядерного нападения на совместных учениях "Восток 18".