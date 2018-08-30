В Украине закрыты все судебные дела о привлечении экипажа крымского рыболовецкого судна "Норд" к административной ответственности. Об этом сообщил в среду, 29 августа, адвокат моряков Дмитрий Щербина, передает ТАСС.

"Нам удалось выиграть все суды и доказать безосновательность привлечения к административной ответственности членов экипажа (судна "Норд" - Прим.Ред.), - отметил Щербина.

Отвечая на вопрос, могут ли моряки покинуть территорию Украины, адвокат ответила утвердительно. "Они могут уехать, но мы боимся, что история с новым задержанием может повториться", - сказал защитник. Он напомнил, что ранее украинские пограничники дважды не выпускали экипаж за пределы страны. "Причина отказа была в том, что моряки в качестве документов, удостоверяющих личность, предоставляли российские паспорта", - напомнил он.

По его словам, защита "ищет варианты, как беспрепятственно переправить моряков к их семьям". "Работаем над этим", - добавил Щербина, не раскрывая деталей.

Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с целью причинения вреда интересам государства".

Херсонский городской суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тысячи гривен (около $1355), который был внесен в тот же день. 10 апреля он был отпущен под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф. В дальнейшем апелляционный суд отказал стороне защиты в удовлетворении жалобы на меру пресечения капитану, оставив в силе решение об аресте.

Горбенко позже было предъявлено еще одно обвинение - по статье о незаконной ловле рыбы. По этому делу ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Капитан должен являться в суд и органы следствия по первому требованию, ему запрещено посещать аннексированный Крым.

Само судно "Норд" было арестовано украинскими властями, его команда пока остается в Украине. Госпогранслужба отказалась выпускать членов экипажа по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в аннексированном Крыму. Двум из девяти моряков удалось вернуться домой. Остальные моряки сейчас находятся в Киеве - на территории посольства РФ в Украине.

Как сообщала "Страна", Украина не дает ответа на предложение обменять моряков - омбудсмен России. Татьяна Москалькова считает, что необходимо как можно скорее провести процедуру обмена украинских рыбаков на российских с судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в марте 2018 года.

Напомним, что в начале августа в Херсоне заблокирован российский танкер "Механик Погодин".