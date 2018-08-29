Из отделения трансплантации костного мозга национальной детской больницы "Охматдет" в знак протеста освобождаются почти все врачи, передает ТСН.

Они написали заявления об увольнении, чтобы поддержать бывшую руководительницу центра детской онкогематологии Светлана Донскую и заведующего отделением трансплантации костного мозга Олега Рижака, которых уволили за нарушения в работе.

"Мы команда. Нет команды - нет трансплантации", - пояснила одна из врачей.

Администрация больницы утверждает, что в ходе проверки обнаружили, что на складах "Охматдет" испортилось препаратов на полмиллиона долларов. На 2 млн гривен закупались комплекты для сепарации крови, которые невозможно было использовать из-за неисправного оборудования.

Родители детей, которые находятся в стационаре, волнуются, что могут остаться без медицинской помощи.

В Минздраве утверждают, что часть нагрузок лаборатории центра детской онкогематологии возьмут на себя другие украинские лаборатории. А с врачами-гематологами ведут переговоры, как в украинских, так и европейских больницах. На решение проблемы есть неделя. Через семь дней вступают в силу заявления об увольнении гематологов.

Напомним, правоохранители объявили о подозрении семи работникам "Охматдета" в присвоении лекарственных средств на сумму около 8 млн гривен.

Как сообщала "Страна", ранее в больнице Киева пациентов принимали нетрезвые врачи.

Мы писали, что армянские врачи не отличили чай от мочи и поставили неутешительный диагноз.

Также парижские копы воскресили женщину, которую врачи официально признали умершей.