Иностранцам разрешили подать документы на получение вида без выезда за пределы Украины не позже чем за 15 рабочих дней до окончания установленного срока пребывания в стране.

Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина № 651 в Порядок оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения вида на временное проживание.

Установлено, что иностранцы и лица без гражданства (кроме граждан России), которые в соответствии с законами и международными договорами Украины не обязаны получать долгосрочную визу для оформления вида на временное проживание и получили разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства не позже 30 дней от даты последнего въезда на территорию Украины, имеют право подать документы на получение вида без выезда за пределы Украины не позже чем за 15 рабочих дней до окончания установленного срока пребывания в Украине.

Это уменьшит часовые и финансовые расходы иностранцев, получающих вид на временное проживание без долгосрочной визы, в случае трудоустройства в Украине; создаст условия для привлечения высококвалифицированных кадров (иностранцев) в ІТ-индустрию; уменьшит расходы субъектов предпринимательской деятельности в отрасли ІТ, трудоустраивающих иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщала "Страна", в Сумах британца не пустили в ресторан из-за его цвета кожи.

Напомним, что россиян обяжут предварительно сообщать о целях визита в Украину уже в этом году.