Кабмин урегулировал порядок подтверждения статуса лиц, принимающих непосредственное участие в операции Объединенных сил (ООС) с целью применения льготы по налогообложению военным сбором. Соответствующее постановление от 22 августа 2018 года № 650 действует с 28 августа, передает ЮрЛига.

Статус участника ООС подтверждается на основании извлечений из приказов генерального штаба ВСУ о привлечении к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны и из приказов Командующего объединенных сил, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов осуществления таких мероприятий.

Указанные документы командиры (начальники) воинских частей (органов, подразделений), руководители учреждений, организаций и предприятий, в составе которых проходят службу или работают лица, принимающие непосредственное участие в АТО и/или ООС, подают в соответствующую бухгалтерскую службу для осуществления расчетов.

Напомним, участники АТО освобождались от уплаты военного сбора на основании извлечения из приказов Антитеррористического центра и оперативного штаба.

Как сообщала "Страна", ранее Рада отменила военный сбор для силовиков, пограничников и работников спецслужб.

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