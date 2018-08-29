В Еврокомиссии призвали Францию и Великобританию найти "дружеское" решение по вылову морских гребешков в проливе Ла-Манш. Их добыча уже вызвала столкновения между рыбаками двух стран. Об этом сообщает агентство AFP.

"Мы видели сообщение об инциденте с участием французских и британских рыбаков у побережья Нормандии. Вылов гребешков регулируется на национальном уровне, и за последние годы были согласованы совместные мероприятия управления между Францией, Великобританией и Ирландией. Таким образом, существование договоренностей в первую очередь в интересах рыбаков, и мы призываем национальные власти решить спор по-дружески, как это делалось в прошлом", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Росарио.

При этом в Еврокомиссии отметили, Брюссель не может прямо вмешиваться в этот конфликт.

Ранее в проливе Ла-Манш произошли столкновения между французскими и британскими рыбаками из-за границ промысла морских гребешков. Около сорока французских судов вышли в море рано утром во вторник, 28 августа, чтобы помешать английским рыбакам ловить морских гребешков в Ла-Манше.

Французы обвиняют британцев в нечестной конкуренции в международных водах. В соответствии с французскими законами, период ловли морских гребешков в Ла-Манше запрещен с 15 мая по 1 октября для сохранения популяции.

В британском законодательстве подобного запрета нет. Нормандским рыбакам часто приходится удовлетворяться остатками, что серьезно влияет на их прибыли.

Как сообщала "Страна", Германия и Франция заявили о разработке независимой от США платежной системы. Она позволит Европе обойти американские санкции против Ирана, России, Китая и Турции.

Напомним, что в Украине с 20 августа по 30 сентября запрещен вылов раков.