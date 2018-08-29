В результате ДТП в Польше погиб один украинец, еще один находится в тяжелом состоянии, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По информации районной комендатуры полиции в городе Мыслибож Западнопоморского воеводства, в результате ДТП погиб гражданин Украины. Другой гражданин Украины получил значительные травмы и находится в тяжелом состоянии в воеводской больнице города Щецин", - сказал Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он добавил, что районная прокуратура города Мыслибож начала производство по факту ДТП.

По его словам, консульство Украины в Гданьске предоставляет необходимую в такой ситуации организационно-консультативную помощь.

Как сообщала "Страна", ранее в МИД Украины сообщили, сколько украинцев стали жертвами ДТП в Польше.

Мы писали, что в Польше на украинскую пару устроили сафари с мачете.

Также в Польше на три месяца арестовали водителя разбившегося автобуса с украинскими туристами.