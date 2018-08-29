Кабинет Министров поручил Государственной миграционной службе, Министерству образования и науки и Министерству социальной политики до 2020 года рассмотреть возможность бесплатного изучения украинского языка для лиц, признанных беженцами в Украине и требующих дополнительной защиты. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Украинские Новости.

Данный пункт предусмотрен в плане мероприятий по реализации стратегии государственной миграционной политики на период до 2025 года.

В течение 2019 года также планируется проанализировать законодательство для создания условий, при которых иностранцы и лица без гражданства, которые учатся в Украине, после окончания учебы смогут продлить период проживания в Украине, а также трудоустроиться во время и после учебы.

Кроме того, планируется изучить опыт стран - членов Европейского Союза и США в сфере миграционной амнистии, а также изучить целесообразность внедрения такой амнистии в Украине.

В случае необходимости Миграционная служба, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и Государственная пограничная служба должны подготовить и подать на рассмотрение правительства соответствующие документы.

Как сообщала "Страна", беженцам в Украине увеличили срок пребывания во временных пунктах в два раза.

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