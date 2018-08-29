По мнению министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, время для направления на Донбасс миссии ООН пока не пришло. Его цитирует Интерфакс.

По его словам, прежде для этого необходимо заручиться политической волей на местах. "Будем откровенны: без политической воли на местах рассмотрение возможной отправки миссии ООН будет преждевременным, даже контрпродуктивным", - сказал министр в среду, 29 августа, выступая на ежегодном заседании французских послов в Париже.

"Единственный возможный путь - это реализация минских договоренностей", - отметил он.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ рассказали о своем видении миротворческой миссии ООН на Донбассе. Сотрудники миссии постоянно сталкиваются с многочисленными угрозами безопасности на востоке Украины.

Напомним, что Порошенко озвучил число украинских военных, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе.