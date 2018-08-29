В четверг, 30 августа, в Германии состоится ответный матч за выход в групповой этап Лиги Европы между "Зарей" и немецким "Лейпцигом". Первый матч в Запорожье завершился вничью 0:0.

По мнению букмекеров, бесспорным фаворитом в противостоянии на "Ред Булл Арене" в Лейпциге является команда хозяев поля, сообщает Укринформ.

Компания William Hill принимает ставки на победу подопечных Юрия Вернидуба с коэффициентом 17,00, на успех "Лейпцига" - 1,17, на ничью - 7,00.

Поединок рассудит голландская бригада арбитров. Главный судья - Данни Маккели, лайнсмены - Марио Дикс и Хессель Стигстра, четвертый рефери - Кевин Блум.

В предыдущем раунде нынешней квалификации ЛЕ украинский клуб прошел португальскую "Брагу" (1:1 - дома, 2:2 - в гостях), а Лейпциг" - румынскую команду "Университатя" (суммарный счет 4:2).

Всего же в еврокубках украинские и немецкие команды встречались неоднократно - около 50-ти раз. Последними из наших в этом списке как раз и были луганчане. В минувшем сезоне они попали в одну группу Лиги Европы с берлинской "Гертой". В Украине подопечные Вернидуба победили (2:1), а в Берлине уступили (0:2).

Читайте также: Лига чемпионов УЕФА: сегодня заполнят последние вакансии в групповом турнире. Поединок "Лейпциг" - "Заря" начнется в 19.30. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "2+2".

Как сообщала "Страна", на ответку с РБ Лейпциг тренер Зари взял 19 футболистов: Луис Фелипе, Заури Махарадзе, Олег Чуваев, Евгений Чеберко, Силас, Артем Гордиенко, Владислав Кабаев, Никита Каменюка, Александр Караваев, Игорь Харатин, Владислав Кочергин, Леван Арвеладзе, Дмитрий Литвин, Василий Прийма, Александр Сваток, Александр Тымчик, Виталий Вернидуб, Богдан Михайличенко, Рафаэль.

Напомним, что луганская "Заря" вышла в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, обойдя "Брагу".