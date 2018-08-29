За январь-июнь 2018 года в Украину поступило акционерного капитала на $1,259 млрд.

В первом полугодии 2018 года больше всего прямых инвестиций в Украину поступило из России - $436 млн или 34,6% от общего объема. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

В частности, за январь-июнь 2018 года в Украину поступило прямых инвестиций (акционерного капитала) $1,259 млрд.

Из Российской Федерации поступило $436 млн, Кипра - $219 млн, Нидерландов - $207,7 млн, Австрии - $58,7 млн, Польши - $54,1 млн, Франции - $46,9 млн, Великобритании - $43,4 млн.

Наибольший объем поступивших инвестиций, или 59,6% ($750 млн), направлен в финансовую и страховую деятельность, 9,6% - в оптовую и розничную торговлю, 8,2% - в промышленность, информации и телекоммуникации 7,9%.

При этом выбыло $278,7 млн, а положительная переоценка составила $58,6 млн.

Ранее сообщалось, что чистый приток капитала по финансовому счету в июне к маю 2018 года, как и к июню 2017 года, сократился почти вдвое – до $148 млн.

В целом чистый приток средств по финансовому счету за январь-июнь составил $922 млн, что на 30,8% меньше чем годом ранее, или на 28,6% меньше, чем в январе-июне 2017 года.

Как сообщала "Страна", прямые иностранные инвестиции в Украину за год сократились сразу на треть.

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