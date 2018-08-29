Кабмин упорядочил деятельность детских заведений оздоровления и отдыха, в частности принял меры, направленные на обеспечение сохранения жизни и здоровья детей. Изменения в Типовое положение о детском заведении оздоровления и отдыха внесены постановлением Кабмина от 22 августа 2018 года № 656, передает ЮрЛига.

Изменения касаются в частности: требований к субъекту хозяйствования, осуществляющему управление детским заведением оздоровления и отдыха, по предоставлению достоверной информации, которая вносится в Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей; подбора, специальной курсовой подготовки и аттестации педагогических и медицинских работников.

Установлено также, что детские заведения независимо от формы собственности, действующие как юрлица или не имеющие статуса юрлица и находящиеся в составе предприятий, учреждений и организаций в качестве их филиалов или структурных подразделений, обязательно включаются в состав сети детских заведений.

Учредитель (собственник) государственного или коммунального детского заведения во время отдыха детей не имеет права без согласования с Минсоцполитики ликвидировать его, уменьшать территорию, количество койко-мест, а также передавать в аренду помещения (здания) для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом детей. На имущество детского заведения нельзя обратить взыскание по долговым обязательствам и передать в залог.

Отныне в Типовом положении четко определены требования к кандидатам на должность директора. Директором может стать человек с высшим образованием (профили: здравоохранение, образование, спорт, культура) и стажем работы с детьми не менее пяти лет. Установлено, что руководитель детского заведения оздоровления и отдыха несет персональную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей и качество предоставления оздоровительных услуг.

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