Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина (№7 в мировом теннисном рейтинге среди женщин WTA) вышла в третий круг заключительного теннисного турнира сезона серии Grand Slam - Открытого чемпионата США (US Open). Общий призовой фонд соревнований в Нью-Йорке - $52 млн.

Во втором раунде соревнований посеянная под 7-м номером Свитолина выиграла у 70-й "ракетки" мира Татьяны Марии из Германии - 6:2, 6:3, сообщает Укринформ.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Следующая соперница Свитолиной определится в противостоянии Кьян Ван (Китай) - Ирина Бегу (Румыния).

Как сообщала "Страна", первая ракетка Украины провела тренировку с бывшей первой ракеткой мира из России перед стартом US Open. Свитолина и Шарапова в официальных матчах встречались между собой дважды.

Напомним, что первая ракетка Украины рассказала, как она мечтает и готовится выиграть турнир Большого Шлема.