Представители США направили жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на защитные пошлины России на американские товары. Кремль ввел их в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом сообщает издание The New York Times.

"Соединенные Штаты заявили, что Россия нарушает правила ВТО, поскольку ее дополнительные пошлины применяются только относительно американского импорта, а не товаров других стран", - говорится в сообщении.

Как отмечается, теперь у России есть 60 дней, чтобы уладить спор, после этого Вашингтон может попросить ВТО о созыве панели.

"Страна" разбиралась, почему Киев дважды проиграл Москве в торговой войне. В ВТО услышали позицию РФ, которая утверждала, что ограничения были введены по политическим мотивам.

Напомним, что страны ЕС поддержали введение 25%-х пошлин на товары из США.