Отныне лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, имеют право на обеспечение санаторно-курортным лечением в санаторно-курортных заведениях, относящихся к сфере управления Минсоцполитики. Изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 22 августа № 633, пишет ЮрЛига.

Установлено также, что лица с инвалидностью и ветераны войны, определенные в постановлении № 187, могут самостоятельно выбрать украинский санаторий (кроме расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополе) соответствующего профиля лечения, безоплатными путевками в который они обеспечиваются.

Ранее лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, а также члены их семей получали путевки в поликлинике или по месту последней работы. Разъяснено, что лица, инвалидность которых связана с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, обеспечивает путевками Фонд социального страхования на основании заключения МСЭК о необходимости лечения по прямым последствиям производственной травмы или профессионального заболевания.

Все категории лиц, на которых распространяется действие постановления № 187, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица, должны находиться на учете для обеспечения санаторно-курортным лечением в органах соцзащиты населения по месту фактического проживания.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, обеспечиваются путевками на 18 - 21 день первоочередно не чаще одного раза в два года. Об отказе от санаторно-курортного лечения человек должен уведомить санаторно-курортное заведение и орган социальной защиты населения не меньше чем за 10 дней до даты заезда.

Как сообщала "Страна", ранее Кабмин одобрил законопроект об отмене "лицензий на целительство".

Ранее в Минсоцполитики пообещали, что инспекторы не будут проверять холодильники при назначении субсидий.