В Украине транспортные средства больше не будут сниматься с учета при продаже или любом другом переходе права собственности на них. Теперь машины необходимо перерегистрировать. Об этом сообщает ЮрЛига.

Соответствующие изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов внесены постановлением Кабмина от 22 августа 2018 года № 637.

Перечень документов, подтверждающих правомерность приобретения транспортных средств, дополнен договором купли-продажи транспортного средства, заключенного по результатам публичных торгов (аукциона) или электронных торгов, по которым продавцом выступает Нацагентство по розыску коррупционных активов.

Сервисные центры МВД также будут выдавать временный регистрационный талон и номерные знаки на автомобиль, который передан управляющему на основании договора, заключенного с Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Временный регистрационный талон выдадут на срок, указанный в договоре управления.

В случае утраты техпаспорта и номерных знаков транспортного средства, переданного в управление Нацагентством по розыску коррупционных активов, новое свидетельство о регистрации и номерные знаки выдаются на основании заявления управляющего и договора управления.

Также уточнены положения раздела "Имущество, которое быстро теряет свою стоимость» приложения к постановлению Кабмина от 13 сентября 2017 № 685, что позволяет больше раскрыть право Нацагентства самостоятельно определять путь управления транспортным средством (реализация или передача в управление по договору).

Как сообщала "Страна", в Черновцах главный в ОГА по общению с гражданами набросился на таксиста.

Напомним, что украинцы стали больше платить налогов за покупку элитных автомобилей.