Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Главного управления Пенсионного фонда в Киевской области в хищении государственных средств в особо крупных размерах через подставных лиц и незаконные счета.

Как сообщил пресс-центр СБУ в среду, установлено, что чиновник открывал на подставных лиц карточные счета в одном из государственных банков. Сейчас, в частности, проверяется информация о возможном использовании персональных данных жителей временно оккупированных территорий Украины.

Путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем Пенсионного фонда должностное лицо вносило банковские реквизиты и идентификационные коды "получателей" в электронную базу данных пенсионных начислений. После совершения незаконных выплат он получал наличные через сеть банкоматов.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт снятия чиновником присвоенных госсредств.

По материалам СБУ Пенсионный фонд Украины блокировал выплаты пенсий на незаконно открытые счета.

Чиновник ГУ Пенсионного фонда в Киевской области уведомлен о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других возможных причастных лиц.

Как сообщала "Страна", ранее почтальон на Прикарпатье сбежала в Польшу с пенсиями на 100 тысяч гривен.

Мы писали, что пенсионный фонд Украины назвал среднюю зарплату в июне.