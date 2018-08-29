Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу NewsOne (ООО "Новостей 24 часа") из-за комментария ведущего в декабре 2017 года. Такое решение принято на заседании 29 августа, сообщает Укринформ.

В Нацсовет 20 декабря 2017 года поступило письмо от Службы безопасности Украины с просьбой проверить возможное нарушение во время трансляции 17 декабря передачи "Мировая политика с Олегом Волошиным" закона "О телевидении и радиовещании", которым не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Проверка установила, что в передаче, посвященной ситуации в Сирии, был продемонстрирован видеоролик, в котором показаны Воздушные силы Российской Федерации и достижения российской авиации.

По оценке Нацсовета, видео было семантически нейтральным, однако слова ведущего придавали ему смысловую нагрузку. Волошин, в частности, сказал: "Думаю, многие дискуссии вокруг перспектив урегулирования ситуации на Донбассе были бы здоровее и с большим рациональным зерном и осознанием, что Украина реально может, а чего Украина реально не может добиться в этой ситуации, если бы подобные кадры участия российской авиации в кампании Сирии регулярно появлялись бы на украинском телевидении. Потому что это... нравится это - не нравится..., но это есть мощь".

В этом Нацсовет выявил нарушения, в частности абзаца девятого части второй статьи 6 закона "О телевидении и радиовещании", согласно которой не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду правоохранительных органов, армии, других военных или силовых формирований государства-агрессора.

В свою очередь, присутствующий на заседании юрист телеканала отметил, что в передаче нет позитивного изображения действий страны-агрессора в Сирии. По его словам, это была информационно-аналитическая программа, в которой присутствует нейтральный научный подход к анализу событий, что подтверждается присутствием специалиста по восточным конфликтам. Демонстрацию указанного видеоролика юрист назвал "всего лишь иллюстративным моментом".

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов также не признал нарушение, однако заметил, что после этого случая телепрограмма "Мировая политика с Олегом Волошиным" перестала выходить в эфире лицензиата.

"Мое субъективное мнение: хотя это не является нарушением закона, я считаю, что таких высказываний в эфире нашего канала быть не может", - сказал Голованов.

Учитывая результаты проверки и учтя пояснения представителя телекомпании, Нацсовет признал нарушения и объявил телеканала NewsOne предупреждение, обязав в течение месяца устранить недостатки.

Как сообщала "Страна", под шумок блокады NewsOne Нацсовет запросил больше полномочий, чтоб кошмарить телеканалы.

Напомним, что полиция все-таки начала дело по факту блокирования телеканала NewsOne.