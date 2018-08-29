Харьковская местная прокуратура № 5 направила в Коминтерновский районный суд города обвинительный акт в отношении студента-четверокурсника одного из местных вузов по факту торговли оружием (ч.1,2 ст. 263 УК Украины). Подозреваемый был задержан 19 июня в ходе проведения негласных следственных действий.

Всего было проведено 2 оперативных закупки. Во время первой из них (в мае) юноша продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему, во время второй (19 июня) - автомат "Скорпион" и две боевые гранаты. Проведенная экспертиза показала, что оружие является боепригодным.

Кроме того, в ходе проведения следственных действий был установлен еще один человек, причастный к совершению преступления, во время обысков у которого были обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов. В отношении него досудебное расследование выделено в отдельное производство.

Как сообщала "Страна", ранее согласно доклада OCCRP, Украина стала ключевым узлом нелегальной торговли оружием с Африкой.

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