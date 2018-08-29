Кабинет министров Украины поручил ответственным органам в 2018 году ввести механизм осуществления предварительной проверки оснований для въезда в Украину граждан РФ с использованием предварительного электронного уведомления о намерении посетить страну.

Соответствующий план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года Кабмин утвердил на заседании в среду, передает Интерфакс-Украина.

План, в частности, предусматривает поручение Министерству иностранных дел, администрации Государственной пограничной службы, Министерству внутренних дел и Государственной миграционной службе в 2018 году ввести механизм проведения предварительной проверки оснований для въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства, которые происходят из стран миграционного риска, с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину.

Согласно документу, в первую очередь речь идет о гражданах Российской Федерации.

Распоряжением предусмотрено, что ведомства должны предоставить информацию о выполнении положений плана Миграционной службе до 10 января, а последняя должна подать обобщенную информацию в Кабмин до 25 января 2019 года.

Как сообщала "Страна", ранее Львовский облсовет потребовал вести визы и разорвать дипотношения с Россией.

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