В августе госсекретарь США Майк Помпео запросил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в связи с подготовкой новых антироссийских санкций.

Об этом в среду, 29 августа, сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники. Ее цитирует Интерфакс. Стороны намерены обсудить возможные ограничения из-за британского "дела Скрипалей".

"Американские и европейские дипломаты сообщили, что для урегулирования трудностей в связи с вопросом санкций Помпео 10 августа во время телефонного разговора с министром иностранных дел Сергеем Лавровым попросил о встрече (которая прошла бы - Прим.Ред.) до того, как Соединенные Штаты предпримут действия. Помпео подчеркнул, что он просит о встрече по указанию президента Соединенных Штатов", - пишет газета.

"Лавров согласился встретиться с Помпео и предложил, чтобы обе стороны также обсудили три других темы, представляющих интерес для Москвы: контроль за вооружениями, создание делового совета для развития торговли между двумя странами и обмен российскими и американскими учеными и сотрудниками экспертно-аналитических центров. Эти инициативы долгое время являются целями российского президента Владимира Путина", - утверждает издание.

В итоге, по информации газеты, Помпео и Лавров договорились определиться с датой встречи после переговоров советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Сергея Патрушева.

По данным одного дипломатического источника, пока не ясно, пройдет ли встреча Помпео и Лаврова в Вашингтоне или Нью-Йорке в ходе Генассамблеи ООН в конце сентября.

The Washington Post пишет, что представитель Госдепа Хизэр Нойерт в заявлении для этой газеты заявила: "Госсекретарь предложил встречу для обсуждения вопросов, которые важны для двусторонних отношений".

Как сообщала "Страна", Германия и Франция заявили о разработке независимой от США платежной системы, которая позволит Европе обойти санкции США против Ирана, России, Китая и Турции.

Отметим, что Трамп отменил поездку Помпео в Северную Корею.