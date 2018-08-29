Синоптик Наталья Диденко рассказал, что 30 августа атмосферный фронт, который накануне увлажнил и освежил воздух над северной частью, перемещается в восточном направлении.

"Ближайшей ночью и завтра утром локальные дожди с грозами вероятны в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, в Крыму и местами на Сумщине. А в течение дня четверга повсюду в Украине будет светить солнце, без осадков. Температура воздуха на Западе, Севере и в Винницкой области ожидается + 24 + 29 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей + 29 + 33 градуса. В Киеве завтра, 30 августа, сухо и солнечно, +25 градусов", -написала она.

При этом 31 августа и 1 сентября - такая же погода с более высокой температурой воздуха.





Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" рассказывала, как изменится погода в Украине в последний вторник августа.

Также синоптики показали карту, где в Украине будет солнечно и где похолодает 30 августа.