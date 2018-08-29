Федеральная прокуратура в Филадельфии (США) обвинила полузащитника футбольного клуба американского чемпионата (НФЛ) "Кливленд Браунс" Микела Кендрикса в совершении незаконных торговых операций с использованием инсайдерской информации. Данные для торговли ему передавал знакомый трейдер.

Об этом сообщает AP, передает Интерфакс. Кендрикс заработал $1,2 млн на четырех незаконных сделках в 2013-2015 годах.

По словам прокурора Уильяма Максуэйна, 27-летний лайнбекер выплатил $10 тыс. трейдеру Дамиларе Соноики за рекомендации. Также футболист дарил информатору билеты на игры клуба "Филадельфия Иглс", в котором играл шесть сезонов - до подписания контакта с "Кливленд Браунс" в июне 2018 года.

Прокуратура не уточнила, какую именно компанию представлял Соноики. Известно, что ранее он работал в одном из крупных инвестбанков в Нью-Йорке.

В базе данных о кинематографе IMDB есть профиль человека с таким именем, который писал сценарии к ряду фильмов и телесериалов, включая "Черную комедию" (Black-ish). Журналисты NBC получили подтверждение, что это один и тот же человек.

В среду адвокат Кендрикса опубликовал заявления от имени своего подзащитного, в котором футболист признает вину, выражает глубокое раскаяние и приносит извинения. Отмечается, что он "не полностью осознавал все нюансы незаконных сделок".

Национальная футбольная лига (НФЛ) США проводит собственную проверку в связи с этой ситуацией, заявили в пресс-службе организации. По данным американских спортивных изданий, Кендрикс заработал $20,5 млн в клубе "Филадельфия Иглс", в том числе $6,6 млн в 2017 году.

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