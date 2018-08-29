Во вторник, 4 сентября, в швейцарском Ньоне состоится XX ежегодный Форум элитных тренеров европейских футбольных клубов. На него приглашен и наставник Шахтера - Паулу Фонсека. Тренеры соберутся в штаб-квартире УЕФА и обсудят тенденции развития футбола, а также они обменяются взглядами и идеями.



Кроме главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки на форум приглашены ряд других. Об этом сообщает пресс-служба горняков.



Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Наполи"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Сержио Консейсао ("Порту"), Унаи Эмери ("Арсенал"), Руди Гарсия ("Марсель"), Шенол Гюнеш ("Бешикташ"), Хулен Лопетеги ("Реал"), Жозе Моуриньо ("Манчестер Юнайтед"), Томас Тухель ("ПСЖ") и Арсен Венгер.

Как сообщала "Страна", "Шахтер" победил "Олимпик" в донецком дерби на День Независимости Украины в Киеве.

Напомним, что Севилья направила Шахтеру официальный запрос на покупку Тайсона.