Юрист, известный блогер, правозащитник и экс-замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов проинформировал в Fаcebook, что позавчера в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne.

"Собственник ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев (отец нардепа Евгения Мураева - Прим.Ред.) передал мне телеканал в управление сроком на три года. По условиям договора мне, на коммерческих условиях, передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом. Соглашение предусматривает, что в течении этого периода собственник не имеет права вмешиваться в мою деятельностью или в одностороннем порядке прекратить договор. Если собственник захочет продать канал, по условиям договора он должен приоритетно предложить его мне", - написал Порнов.

Он отметил, что планирует проявлять уважение ко всем, кто причастен к созданию и работе телеканала, его менеджменту и журналистам, обеспечить их максимальную независимость и защищённость от давления правоохранителей и Администрации президента, доступ всех политических сил и кандидатов в Президенты к информационным возможностям телеканала.

"Да, Петр Алексеевич, когда захотите дать телеканалу какое-нибудь задание, мне звоните", - закончил Портнов свой пост.

Фото: facebook.com/andrey.portnov.56

Как сообщала "Страна", ранее нардеп Евгений Мураев передал канал NewsOne своему отцу.