Шевченковский райсуд Киева отказал адвокатам заключенной народного депутата Украины Надежды Савченко в изменении меры пресечения. Она по-прежнему будет находиться под стражей. Об этом сообщает Интерфакс.

Такое решение суд принял в среду, рассмотрев жалобу адвокатов Н.Савченко на изменение меры пресечения с содержания под стражей на поруки.

"В удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения ... отказать", - говорится в определении суда.

Защита Савченко просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или поручительство. Следственный судья огласил резолютивную часть определения, полный текст решения будет обнародован 3 сентября.

Как сообщалось, 9 августа Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для Савченко до 7 сентября, но при этом отменил решение Шевченковского райсуда от 13 июля о продлении ей срока ареста до 10 сентября.

Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и Н.Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Как сообщала "Страна", Савченко обвинила полицейского в насилии над ее сестрой и матерью на заседании суда.

Отметим, что в Харькове адвокат Савченко отсудил у полиции 28 тысяч после автомобильного штрафа в 170 грн.