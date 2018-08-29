В соответствии с законом, учебный год в школах начинается в День знаний - 1 сентября. В этом году эта дата приходится на выходной - субботу. Поэтому учебные заведения сами определялись, когда в них прозвучит первый в этом учебном году звонок, сообщает Укринформ.

Львовская область

Во Львове новый учебный год начнется 3 сентября. Здесь пройдут уроки толерантности, чтобы научить детей строить отношения на доброжелательной основе. А для первоклассников планируется провести мастер-классы, флешмобы, музыкальные действа, чтобы праздник им на самом деле запомнился.

Первый урок в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях Львовщины пройдет под лозунгом "Я – украинец". Как объяснила директор департамента образования и науки Львовской ОГА Любомира Мандзий, темы могут быть разными: например, в первом классе – "Я люблю свою страну" или "Дети объединяют Украину", а в старших классах - что-то глубже.

Днепропетровская область

Заменить праздничные линейки флешмобами, играми-квестами, арт-перформансами, челленджами и тому подобное предлагают и в Днепре. Но делать это департамент гуманитарной политики горсовета рекомендует 1 сентября.

В отличие от Кривого Рога, где начать учебный процесс рекомендуется с понедельника. Зато формат проведения праздничного мероприятия (традиционные линейки или креативные постановки) учреждениям предлагают выбирать самостоятельно.

Закарпатская область

На Закарпатье большая часть из 667-ми существующих школ выбрала для празднования Дня знаний 3 сентября. К примеру, в Ужгороде, областном центре 8 учреждений образования будут начинать учебный год 1 сентября, 20 школ — 3 сентября.

А в Мукачево приняли решение начать учебный год всем школам с 3 сентября. Первого же сентября для младших школьников города проведут празднование в парке Победы.

Винницкая область

В Виннице праздник Первого звонка переноситься на рабочий день не будет. А вот школьные занятия начнутся с понедельника, 3 сентября.

Департамент образования и науки Винницкой ОГА рекомендовал и другим школам области провести День знаний в субботу, а обучение начать с понедельника. Поскольку 1 сентября приходится на выходной день - компенсировать его учителям отгулами. Впрочем, в каждой школе администрация эти вопросы решит самостоятельно.

Ранее "Страна" рассказывала, что изменится в украинских школах с 1 сентября.

Мы писали, что Гриневич пригрозила разогнать всех работников, ответственных за срыв печати учебников.

Также сельским учителям Украины собираются дать льготы на жилье с отоплением и электричеством.