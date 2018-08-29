В зоне ООС военнослужащие Лисичанского погранотряда нашли на подконтрольной территории, вблизи линии столкновения, тайник с боеприпасами. Он был найден на кладбище возле поселка Золотое-4 (часть г.Золотое Луганской области), занятого ВСУ в конце июня.

На место вызвали взрывотехников ГСЧС и представителей Национальной полиции, а также ограничили доступ посторонних лиц. Об этом сообщает Интерфакс.

"Правоохранители извлекли из тайника 4 тротиловых шашки, 3 детонатора, 7 выстрелов ВОГ-25, 1 выстрел ВОГ-25П, 42 патрона калибра 5,45 мм, 334 патрона 7,62х54 мм, 36 патронов 7,62х39 мм, 19 гранат РГД-5, 17 гранат Ф-1 и 16 запалов к ним. Все найденные взрывные предметы и боеприпасы… изъяты представителями Национальной полиции", - говорится в опубликованном сообщении.

Город Золотое состоит из пяти поселков - Карбонит, Родина, Стахановец, Партизанское и Марьевка, которые также соответственно пронумерованы. Золотое-5 (Марьевка) продолжает находиться под контролем незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области. В конце июня этого года рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил провела операцию по освобождению и взятию под контроль поселка Золотое-4 (Партизанское). Поселки Золотое-1 (Карбонит), Золотое-2 (Родина) и Золотое-3 (Стахановец) и ранее контролировались украинскими военными, при том, что последний длительное время находился непосредственно на линии соприкосновения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", Леонид Кравчук предложил предоставить Донбассу автономию. Первый президент отметил Главреду, что конфликт в Донбассе возник из-за "просчета властей Украины".

Напомним, что пункт пропуска Новотроицкое в Донецкой области закрыли из-за пожара в полях и детонации мин.