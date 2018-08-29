Сегодняшние торги на межбанке завершились 15-копеечным подорожанием доллара до 28,08-28,15 грн./$. Курс задирали и выше – до 28,19 грн./$, – однако вмешательство НБУ сбило накал страстей, хотя и не смогло погасить девальвационные настроения рынка, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

"Продолжающееся давление на гривну обусловлено психологическим фактором ожидания участниками рынка дальнейшей девальвации. К нему прибавляется усиливающийся фактор окончания финансового месяца и соответствующая активность импортеров в стремлении закрыть валютные расчеты, а экспортеров – продать валюту по более высокой цене. Спекулянты при этом не против заработать на обеих группах. Влияние данных факторов сохранится до конца недели", - прокомментировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности снизился на 2,8 млрд грн. и составил 76,4 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,5 млрд грн. и составили 53,4 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, сократился на 1,2 млрд грн. до 23 млрд.

Аукцион

Курс поднимался так резво, что Нацбанк объявил о проведении масштабного аукциона – выразил готовность продать сразу $100 млн. Правда, собрал заявок на чуть больше $80 млн., а фактически удовлетворил из них лишь $65 млн. По идее неожиданное решение – в последний раз регулятор проводил интервенции в этом формате 17 августа – должно было успокоить рынок. Но краткосрочный эффект принесло лишь само заявление, а не фактический аукцион.

Кроме того, судя по котировкам проведенных сделок, НБУ и не ставил перед собой задачи остановить утреннее подорожание: средневзвешенный курс аукциона составил 28,1134 грн./$.

Да и сами чиновники позднее заявили, что бороться с девальвацией они не намерены. Если объективные факторы толкают курс вверх, значит там ему и место. Что до валютных интервенций, то их регулятор будет проводить и впредь. Но лишь для того, чтобы смягчить колебания.

В официальных комментариях нацбанковцы связали нынешний рост курса с выплатами Минфином НДС-возмещений. По их подсчетам за минувшие 3 дня бизнесу перечислили 6,9 млрд. грн. Что, конечно, сократило потребность экспортеров в гривне, и те начали активно придерживать валютные распродажи.

Наличный рынок

Наличный рынок отреагировал на межбанковские перипетии вяло. Во многом потому, что банкиры еще с утра выставили курсы в кассах с солидным запасом. Невзирая на то, что вчерашние торги закрылись сделками в диапазоне 27,97-28,0 грн./$, учреждения уже утром продавали валюту людям в среднем по 28,05-28,15 грн./$. В течение дня они подняли ценники лишь на 5 копеек – до 28,10-28,15 грн./$. В этом коридоре работало большинство банков и небанковских структур. Самый дешевый бакс продавал Банк ¾ - по 28,05 грн./$. Выкупали валюту у населения в диапазоне 27,80-28,10 грн./$.

А вот менялы двигали свои котировки в полном соответствии с межбанком. День они начинали на отметках 28,00-28,05 грн./$., к обеду подняли курс к 28,11-28,16 грн./$, а вечером продавали доллар по 28,15-28,20 грн./$.

Между тем, невзирая на существенный рост курса ажиотажного спроса на доллар со стороны физлиц сегодня не было.

"Очередей в кассах нет. По всей видимости у людей попросту нету такого объема гривни, чтобы сформировать существенный спрос. Да и незначительный отрыв наличных котировок от межбанковских подтверждает относительный штиль на наличном рынке", - рассказал председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Что дальше



На завтрашние торги финансисты делают острожные прогнозы, указывая на в целом не слишком позитивный фон для гривни. Как и сегодня, на подорожание доллара будут работать сдержанные продажи свободной части валютной выручки, стремление экспортеров затариться валютой по низкому курсу и девальвационные ожидания, на которых активно играют спекулянты.

С последними Нацбанк готов бороться валютными интервенциями. Но в сдержанном режиме – ждать курсового отката, признаются финансисты, точно не стоит. А стратегию НБУ корректнее называть "контролируемой девальвацией№ - доллар будет дорожать, но без шоковых скачков.

"По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 28,0-28,1 грн./$", - спрогнозировал Олег Куринной.

Как сообщала "Страна", рост курса доллара повысил на гривну цены на бензин в Украине.

Ранее в НБУ объяснили новый рост курса доллара возмещением НДС экспортерам.