Кабинет министров одобрил законопроект об отмене выдачи специальных разрешений для занятия целительством. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту законопроекта, наличие специального разрешения на занятие народной медициной (целительством) у физического лица-предпринимателя, обладающего народными методами лечения, не дает гарантии защиты конституционных прав граждан.

В законопроекте говорится, что Минздрав не имеет возможности проверить, является ли предложенный "целителем" метод лечения безопасным и эффективным для пациентов. Для этого необходимо проводить тщательные научные исследования по стандартам доказательной медицины, которые длятся годами.

Минздрав также не может принимать у "целителей" "обоснования" их "методик", поскольку эти "обоснования" лежат за пределами науки и рациональной картины мира. В Минздрав допустили свою некомпетентность в этнологии и культурологии и не могут проверить, является ли предложенный "целителем" метод лечения действительно основанным на традициях определенного народа.

В января 2018 года Минздрав выступил с инициативой отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) путем внесения изменений в закон, который предусматривает порядок выдачи указанного разрешения.

Тогда соответствующие изменения вынесли на общественное обсуждение. Проект закона Минздрав подготовил в мае 2018 года.

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