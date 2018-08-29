И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун выступила против назначения директора департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации (ОГА) Аллы Арешкович заместителем главы Киевской ОГА.

"Сегодня на заседании Кабинета министров вместе с членами правительства не допустили назначения Арешкович заместителем главы Киевской ОГА", - написала Супрун на своей странице в Facebook в среду.

Свою позицию министр аргументировала информацией о деятельности Арешкович во время Евромайдана.

"Мне известно, что во время Революции Достоинства Арешкович, будучи в должности заместителя главы департамента здравоохранения КГГА, занималась передачей информации о больных и раненых активистах силовикам, которые забирали их сразу с больничных коек или приходили к ним домой. Участвовала в распространении лжи об эпидемии туберкулеза, которая должна сдерживать людей выходить на Майдан", - написала и. о. министра здравоохранения.

Супрун подчеркнула, что Минздрав был категорически против назначения Арешкович руководителем департамента здравоохранения Киевской ОГА и дважды отклонил согласования ее кандидатуры, однако Ареншкович все же была назначена на эту должность.

"Сейчас в Киевской области тормозится трансформация системы здравоохранения. В процентном показателе по населению область лишь на 14-м месте из всех регионов по количеству подписанных деклараций с врачами. От управленцев на местах во многом зависит успех изменений или их неудача. Прошу общественность и СМИ обратить внимание. Нельзя позволить подобным кандидатам занимать важные для будущего государства должности", - написала Супрун.

Скриншот: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", ранее Супрун содействовала тому, чтобы сотрудница Института рака, которая отказала атошнику в льготном лечении, уволена во второй раз.

Мы писали, что Супрун возглавила рейтинг ненавистных украинцам политиков.

Также Супрун посоветовала, как собирать урожай без вреда для здоровья.

 

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