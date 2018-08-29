Немецкий энергетический концерн Uniper сообщил, что может отказаться от участия в строительстве газопровода "Северный поток-2", в котором выступает инвестором, из-за опасений попасть под санкции США. Об этом заявил член правления компании Кристофер Дельбрюк, слова которого приводит немецкое агентство Finanz Nachrichten.

"Конечно, Uniper не может рисковать, чтобы нас действительно подвергли американским санкциям. В этом случае нас бы исключили из платежного оборота, мы больше не могли бы использовать американский доллар в торговых операциях", - сказал Дельбрюк.

При этом он выразил надежду на лучшее и на то, что все стороны "будут действовать благоразумно".

"Северный поток-2" упоминается в прошлогоднем американском законе "о противодействии противникам Америки посредством санкций". В нем говорится, что США будут противодействовать строительству газопровода. Кроме того, президент страны получает право вводить санкции против любых компаний, которые принимают участие в российских энергетических проектах и инвестируют в них более миллиона долларов единовременно и более пяти миллионов в год. Как сообщала "Страна", в середине августа The Wall Street Journal сообщала, что США уже готовят новые санкции за строительство "Северного потока-2".

Ранее в июне США пригрозили западным компаниям санкциями за инвестирование в Северный поток-2.

Мы рассказывали, МИД Германии недоволен попытками США помешать строительству Северного потока-2.