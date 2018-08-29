Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 30 августа 2018 года до уровня 28,116426 грн/$1, то есть почти на 7 копеек, по сравнению с 28,051217 грн/$1 на 29 августа 2018 года, передает Интерфакс-Украина.

Также названы курсы других валют: 100 евро стоят 3278.3753 грн, а 10 российских рублей - 4,1260 грн.

Как сообщала "Страна", сегодня курс доллара на межбанке прибавил за день 14 копеек. В среду, 29 августа, торги на межбанковском валютном рынке Украины завершились курсом доллара США по 28,12-28,16 грн.

Накануне справочный курс доллара преодолел планку в 28 гривен.

Мы рассказывали, что в НБУ объяснили новый рост курса доллара возмещением НДС экспортерам.