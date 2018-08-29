Рекрутеры в ряде крупных компаний более не требуют от соискателей не некоторые должности - дипломы об образовании в колледже. Среди прочих к такой инициативе присоединились Google, Apple, IBM и EY. Соответствующий список опубликовал сайт поиска работы Glassdoor.

"Академическая квалификация будет по-прежнему приниматься во внимание и действительно остается важным фактором при оценке кандидатов в целом, но больше не будет препятствием для отсутствия работы", - отметила управляющий партнер Ernst and Young (EY) Мэгги Стилуэлл.

В 2017 году вице-президент IBM по кадрам Джоанна Дейли (Joanna Daley) сообщила в интервью CNBC Make It, что около 15% наемных работников ее компании в США не имеют четырехлетней степени колледжа. Она сказала, что вместо того, чтобы смотреть исключительно на кандидатов, которые поступили в колледж, IBM теперь смотрит на кандидатов, обладающих практическим опытом.

Ниже приведен список топ-компаний, в которых можно получить работу, не имея диплома о высшем образовании. Но только в США.

Google

Рейтинг Glassdoor по пятибалльной шкале: 4.4

Текущие вакансии включают в себя: менеджер по продукции, рекрутер, инженер-программист, менеджер по маркетингу продуктов

Места, предлагающие данные вакансии: Mountain View, CA; Остин, Техас (Austin, TX); Сан-Франциско, Калифорния (San, Francisco, CA)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Apple

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 4

Текущие вакансии включают в себя: инженер по проверке дизайна, инженер-проектировщик, продавец iPhone

Места, предлагающие данные вакансии: Санта-Клара, Калифорния (Santa Clara, CA); Остин, Техас (Austin, TX); Лас-Вегас, Невада (Las Vegas, NV)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Ernst & Young (EY)

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 3,7

Текущие вакансии включают в себя: страховой агент, старший консультант по рискам, менеджер по управлению опытом, старший налоговый специалист

Места, предлагающие данные вакансии: Alpharetta, Georgia; Сан-Франциско, Калифорния (San Francisco, CA); Бостон, Массачусетс (Boston, MA)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Penguin Random House

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 3,8

Текущие вакансии включают в себя: дизайнер-маркетолог, помощник по рекламе, старший менеджер по финансам, производственный помощник

Места, предлагающие данные вакансии: Нью-Йорк (New York, NY); Лондон, Англия (London, England); Колорадо-Спрингс, Колорадо (Colorado Springs, CO)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Costco Wholesale

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 3,9

Текущие вакансии включают в себя: кассир, продавец, помощник продавца, упаковщик выпечки

Места, предлагающие данные вакансии: Батон-Руж, Луизиана (Baton Rouge, LA); Вальехо, Калифорния (Vallejo, CA); Каламазу, Мичиган (Kalamazoo, MI)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Whole Foods

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 3,5

Текущие вакансии включают в себя: член команды бакалеи, кассир, член команды пекарни, член общей команды

Места, предлагающие данные вакансии: Напа, Калифорния (Napa, CA); Петалума, Калифорния (Petaluma, CA); Тигард, Орегон (Tigard, OR)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Hilton

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 4

Текущие вакансии включают в себя: event-менеджер, менеджер канцелярии, экономист, менеджер отеля

Места, предлагающие данные вакансии: Сан-Рафаэль, Калифорния (San Rafael, CA); Напа, Калифорния (Napa, CA); Индианаполис, Индиана (Indianapolis, IN)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Publix

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 3,7

Текущие вакансии включают в себя: фармацевт, координатор розничной торговли, техник по техническому обслуживанию, менеджер по набору персонала

Места, предлагающие данные вакансии: Лейкленд, Флорида (Lakeland, FL); Атланта, Джорджия (Atlanta, GA); Дирфилд-Бич, Флорида (Deerfield Beach, FL)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Starbucks

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 3,8

Текущие вакансии включают в себя: бариста, диспетчер смены, менеджер магазина

Места, предлагающие данные вакансии: Дублин, Джорджия (Dublin, GA); Сан-Франциско, Калифорния (San Francisco, CA); Комптон, Калифорния (Compton, CA)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Nordstrom

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 3,6

Текущие вакансии включают в себя: розничный продавец, уборщик, кладовщик, бармен

Места, предлагающие данные вакансии: Финикс, Аризона (Phoenix, AZ); Лас-Вегас, Невада (Las Vegas, NV); Скоттсдейл, Аризона (Scottsdale, AZ)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Home Depot

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 3,5

Текущие вакансии включают в себя: руководитель отдела, специалист по обслуживанию клиентов, сотрудник поддержки магазина

Места, предлагающие данные вакансии: Колониал-Хайтс, Вирджиния (Colonial Heights, VA); Южный Плейнфилд, Нью-Джерси (South Plainfield, NJ); Сан-Диего, Калифорния (San Diego, CA)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

IBM

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 3,4

Текущие вакансии включают в себя: финансовый блокчейн-инженер, ведущий рекрутер, специалист по контрактам и переговорам

Места, предлагающие данные вакансии: Сан-Франциско, Калифорния (San Francisco, CA); Raleigh-Durham, NC; Остин, Техас (Austin, TX)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Bank of America

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 3,5

Текущие вакансии включают в себя: представитель службы клиентов, клиент-партнер, аналитик, исполнительный помощник

Места, предлагающие данные вакансии: Талса, Оклахома (Tulsa, OK); Уилмингтон, Делавэр (Wilmington, DE); Нью-Йорк (New York, NY)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Chipotle

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 3,4

Текущие вакансии включают в себя: районный менеджер, менеджер кухни, менеджер по обслуживанию

Места, предлагающие данные вакансии: Сэнди, Юта (Sandy, UT); Уоберн, Массачусетс (Woburn, MA); Плэзент Хилл, Калифорния (Pleasant Hill, CA)

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Lowe’s

Рейтинг компании Glassdoor по пятибалльной шкале: 3,3

Текущие вакансии включают в себя: сантехник, коммерческий погрузчик, работа, связанная с пиломатериалами

Места, предлагающие данные вакансии: Уэстборо, Массачусетс (Westborough, MA); Омаха, Небраска (Omaha, NE); Mooresville, NC

Ознакомиться со списком вакансий можно здесь.

Как сообщала "Страна", дюжина сезонных рабочих погибла в Италии после столкновения микроавтобуса с грузовиком.

Также стало известно, что в Польше погиб заробитчанин из-под Ровно.