Украинцы запустили в Facebook флешмоб с призывом к Украинской национальной комиссии по вопросам правописания нормировать употребление в украинском языке феминитивы. Акцию инициировала репортер "Громадського радио" с ником Ana More. Об этом сообщает chytomo.com.

В соцсетях появились посты с тегом #легалізуватифемінітиви, участники флешмоба также отправили письмо секретарю Украинской национальной комиссии по вопросам правописания Ларисе Шевченко с предложением добавить в новый проект правописания положение о вариативное употребление существительных названий профессий и должностей - рядом с мужскими формами добавить женские.

Комиссию призывают рекомендовать употребление феминитивов для обозначения женщин в профессиональном контексте, в том числе женщин с военными званиями - не только в разговорной речи, но и выработать нормы употребление феминитивов и в публицистическом, художественном, научном и в официально-деловом стилях.

"Речь не идет об обязательном требовании - исключительно феминитивы. А лишь о возможности по своему усмотрению или в пределах учреждения, предприятия, организации выбирать, какую из двух форм существительных использовать для обозначения профессии, должности, воинского звания", - сказано в письме.

Изображение: chytomo.com

Ana More напомнила, что феминитивы были зафиксированы уже в первом украинском печатном словаре "Лексис" Лаврентия Зизания (1596). Он содержал 7 женских наименований. Как свидетельствуют архивные документы, в 1930-х женские формы использовали в отчетах.

"К тому же, украинский язык достаточно пластичен и насчитывает более 13 словообразовательных суффиксов, которые можно использовать для создания и феминитивов также", - отметила она.

Инициатор флешмоба заметила, что около 3,5 тысяч феминитивов зафиксированы в сумме, однако там они маркированы как стилистически окрашенные - имеют отметки разговорных или уничижительного значения лексем.

"Это не только ограничивает сферу применения феминитивов разговорным стилем, но и по сути вытесняет их из нормативного потребления", - объяснила Анна.

"Жизнь женщины давно уже не ограничена домашней сферой. Обозначения жены мужа-военного - не единственный контекст, в котором принимают участие названия профессий с "женским" суффиксом. Почему бы не прекратить сводить употребление "женских" названий профессий к условиям "разговорных" и "уничижительных?", - заявила журналистка.

Напомним, что Минобразования и науки вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции украинского правописания, которое продлится до 15 сентября. Предложения к проекту можно направлять по адресу: larisa_shevchenko@ukr.net.

Как сообщала "Страна", в украинский язык хотят вернуть нормы столетней давности. В правописании появятся такие слова, как фавна, катедра и гостел.

Ранее "Страна" писала, какие именно нормы и почему хотят вернуть в украинское правописание.