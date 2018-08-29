Режиссер Квентин Тарантино выбрал актера, который сыграет в криминальной драме "Однажды в Голливуде" роль режиссера Романа Полански. Выбор был сделан в пользу Рафаля Заверухи. Об этом пишет Collider. По данным Hollywood Reporter, роль серийного убийцы Чарльза Мэнсона в этом фильме сыграет Дэймон Херриман. Херриман известен по фильму "Одинокий рейнджер".

Ранее мы сообщали, что в актерский состав вошли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, Синди Свини, Дэнни Стронг, Джеймс Лэндри Хеберт и Майки Мэдисон.

Известно, что Марго Робби сыграет супругу Полански, Шэрон Тейт, которая была убита людьми Мэнсона.

Премьера запланирована на 9 августа 2019 года - 50-ю годовщину убийства жены Тейт. Летом 1969-го она стала жертвой поклонников Мэнсона, которые проникли в ее дом, убив всех находившихся в нем людей.

Мы рассказывали, что был опубликован трейлер фильма, который довел до слез режиссера Квентина Тарантино.

Ранее "Страна" писала, что голливудского сценариста признали виновным в зверском убийстве украинки.